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Общество

Строительство АЭС в Казахстане: когда будет принято решение о выборе участников консорциума

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность , фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 12:38 Фото: pexels
Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов 24 января 2025 года на брифинге в правительстве озвучил, когда будет принято решение о выборе участников консорциума для строительства АЭС в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер рассказал, что под руководством министра посетили все потенциальные страны и ведется соответствующая работа.

"Был сформирован перечень вопросов, которые мы направили вендорам. Сейчас они предоставляют обратную связь. В конце первого полугодия будут подведены итоги этой работы и предварительные результаты будут объявлены. К концу первого полугодия будет определен потенциальный вендор", – сказал Сунгат Есимханов.

По его словам, после этого результаты будут представлены на соответствующих комиссиях.

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Все подробности об этапах строительства АЭС в Казахстане можно узнать здесь.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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