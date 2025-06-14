Центральный парк в Астане временно закроют из-за ремонта

Центральный парк столицы будет временно закрыт с 23:00 15 июня до 10:00 18 июня в связи с проведением плановых ремонтных работ и технического обследования, сообщает Zakon.kz.

По информации столичного акимата, ограничения коснутся всей территории парка, включая заведения и аттракционы.

Также уточняется, что на период работ въезд в Национальный теннисный центр Beeline Arena будет возможен только со стороны проспекта Туран.





"Парк вновь откроется для посещения 18 июня с 10:00. Работы проводятся в целях повышения безопасности и комфорта посетителей", – отметили в администрации.

Вместе с тем, в акимате сообщили, что благоустройство сквера у торгового центра "Керуен" выходит на завершающий этап.

"Проект задуман как фрагмент городского леса с насыщенной посадкой деревьев, природными материалами и ощущением уединения в самом центре города", – рассказали в акимате.

Также стало известно, что в Астане открылись новая детская площадка и скейт-парк, расположенные на пересечении улиц Ы.Дукенулы и пр. Республики.