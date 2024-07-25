Один из главных проспектов Алматы закроют на ремонт
По данным ТОО "Алматинские тепловые сети", с 22:00 25 июля до 08:00 26 июля движение автотранспорта будет закрыто по проспекту Абая от улицы Алтынсарина до станции метро "Сарыарка" (парк Family) в западном направлении.
Движение будет открыто в восточном направлении.
Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"
Отмечено, что временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального трубопровода в рамках мероприятий по подготовке сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону.
Специалисты принесли извинения и попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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