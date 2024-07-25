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Один из главных проспектов Алматы закроют на ремонт

Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, рабочие, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей , фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 14:16 Фото: Zakon.kz
В Ауэзовском районе Алматы временно закроют проезд на одном из участков по проспекту Абая для проведения ремонтных работ на теплосетях, сообщает Zakon.kz.

По данным ТОО "Алматинские тепловые сети", с 22:00 25 июля до 08:00 26 июля движение автотранспорта будет закрыто по проспекту Абая от улицы Алтынсарина до станции метро "Сарыарка" (парк Family) в западном направлении.

Движение будет открыто в восточном направлении.

Один из главных проспектов Алматы закроют на ремонт, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 14:16

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Отмечено, что временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального трубопровода в рамках мероприятий по подготовке сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону.

Специалисты принесли извинения и попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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Ранее сообщалось, что в Алматы перекрыли движение на съездах с южной стороны проспекта Рыскулова.

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