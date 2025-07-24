Парковку у Центрального парка Астаны закрыли на ремонт
Фото: Zakon.kz
Парковочная зона у входа в Центральный парк закрыта на ремонт в Астане с 23 по 26 июля, сообщает Zakon.kz.
Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по ремонту дорожного покрытия на парковочной зоне перед входом в Центральный парк вдоль проспекта Туран, передает пресс-служба акимата Астаны.
"В связи с этим с 23 по 26 июля текущего года будет полностью перекрыто движение на данном участке", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба акимата Астаны
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.
Также в Астане до 27 июля частично ограничено движение автотранспорта на участке улицы Чингиза Айтматова.
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