Парковку у Центрального парка Астаны закрыли на ремонт

Фото: Zakon.kz

Парковочная зона у входа в Центральный парк закрыта на ремонт в Астане с 23 по 26 июля, сообщает Zakon.kz.

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по ремонту дорожного покрытия на парковочной зоне перед входом в Центральный парк вдоль проспекта Туран, передает пресс-служба акимата Астаны. "В связи с этим с 23 по 26 июля текущего года будет полностью перекрыто движение на данном участке", – говорится в сообщении. Фото: пресс-служба акимата Астаны Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Также в Астане до 27 июля частично ограничено движение автотранспорта на участке улицы Чингиза Айтматова.

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