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Общество

Парковку у Центрального парка Астаны закрыли на ремонт

Парковка, паркинг, парковочное место, парковочные места, платная парковка, платные парковки, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 08:28 Фото: Zakon.kz
Парковочная зона у входа в Центральный парк закрыта на ремонт в Астане с 23 по 26 июля, сообщает Zakon.kz.

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по ремонту дорожного покрытия на парковочной зоне перед входом в Центральный парк вдоль проспекта Туран, передает пресс-служба акимата Астаны.

"В связи с этим с 23 по 26 июля текущего года будет полностью перекрыто движение на данном участке", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Также в Астане до 27 июля частично ограничено движение автотранспорта на участке улицы Чингиза Айтматова.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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