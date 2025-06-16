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Общество

В Туркестане принимаются меры по устранению коррупционных барьеров на таможенных постах

Устранение коррупции на таможенных постах, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 08:45 Фото: акимат Туркестанской области
Департамент Антикора провел выездные встречи на таможенных постах "Атамекен", "Казыгурт", "Капланбек" и "Конысбаев", в которых приняли участие представители внешнеэкономической деятельности, правоохранительных, местных исполнительных и уполномоченных государственных органов.

Основное внимание было уделено устранению административных барьеров, минимизации коррупционных рисков, увеличению транзитного потенциала на границе и решению проблем скопления автотранспорта, в том числе на модернизируемых постах.

Фото: акимат Туркестанской области

Фото: акимат Туркестанской области

Одной из важных антикоррупционных мер стало упразднение так называемого "бегунка" – бумажного талона, обязывающего водителей собирать печати всех контрольных служб даже при отсутствии необходимости. Эта мера позволит сократить бюрократию и снизить возможности для злоупотреблений.
Участники совещания обсудили цифровизацию процедур, модернизацию таможенных постов, оптимизацию таможенного контроля и внедрение новых сервисов для удобства перевозчиков. Так, на постах начали функционировать кассы АО "Казпочта", через которые можно официально оплачивать штрафы. Это позволило исключить участие посредников и значительно сократить риск неформального сбора денежных средств.

Фото: акимат Туркестанской области

Руководитель Департамента антикоррупционной службы М. Тюлеубаев, выступая перед сотрудниками таможни, подчеркнул важность соблюдения принципов "Закон и порядок" и политики нулевой терпимости к коррупции. Участникам встречи также сообщили о проводимом внешнем анализе коррупционных рисков в таможенной сфере. По его итогам в государственные органы будут направлены рекомендации по усилению антикоррупционных механизмов.

Фото: акимат Туркестанской области

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Айсулу Омарова
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