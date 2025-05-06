"Красная кнопка" появилась на таможенных постах: для чего она

Комитет государственных доходов на всех таможенных постах и в центрах таможенного оформления (ЦТО) разместил "красную кнопку" – QR-код, отсканировав который участники внешнеэкономической деятельности могут напрямую обратиться к главе КГД с описанием возникшей проблемы, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства от 6 мая 2025 года, инструмент разработан для оперативного реагирования на затруднения, возникающие при получении таможенных услуг, а также для исключения случаев некорректного поведения со стороны работников.

"Форма обращения проста и интуитивно понятна, ее можно заполнить за несколько минут. При необходимости пользователь может оставить обращение анонимно. Мы стремимся к открытому и честному диалогу с гражданами и бизнес-сообществом. Каждое поступившее обращение будет рассмотрено в кратчайшие сроки, и по каждому случаю будут приняты соответствующие меры реагирования", – заверили в КГД.

Всех, кто сталкивается с препятствиями или неудовлетворительным обслуживанием, призывают воспользоваться данной возможностью.

11 апреля КГД сообщил о расширении географии пилотного проекта "Salyq кэшбэк", направленного на стимулирование получения фискальных чеков у представителей микро- и малого бизнеса.