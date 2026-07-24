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События

США помогут Казахстану в борьбе с наркомафией

Наркотики, наркотические вещества, контрабанда наркотиков, запрещенные вещества, наркозависимость, наркозависимый, наркозависимые, закладка, закладки, закладчик, закладчики, наркоторговля, наркоторговец, наркоторговцы, наркоман, наркоманы, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 09:17 Фото: pexels
В Астане прошли экспертные консультации Казахстана и США по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков и химических веществ. Во встрече приняли участие представители правоохранительных и государственных органов двух стран, а также международные эксперты, сообщает Zakon.kz.

Известно, что участники обсудили современные методы выявления наркопреступлений, мониторинг прекурсоров, обмен оперативной информацией и развитие межведомственного сотрудничества.

Особое внимание уделили работе Национального межведомственного таргетинг-центра Казахстана. Американские специалисты поделились опытом использования аналитических инструментов, больших данных и цифровых технологий для выявления международных каналов незаконной торговли наркотиками и химическими веществами.

Исполняющий обязанности председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Ельдар Абдикенов отметил, что преступные группы все чаще используют интернет, криптовалюты и международные логистические маршруты.

По данным МВД, за первое полугодие 2026 года в Казахстане:

  • выявили около 4 тысяч наркоправонарушений;
  • ликвидировали 6 организованных преступных групп, включая одну транснациональную;
  • закрыли 15 подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков;
  • из незаконного оборота изъяли почти 10 тонн наркотиков, в том числе более 578 кг синтетических;
  • предотвратили попадание на черный рынок свыше 12 тонн прекурсоров.

По итогам встречи стороны договорились продолжить обмен опытом и совместную работу по противодействию транснациональной наркопреступности.

Несколько дней назад сообщалось, что в Алматы к 16 годам лишения свободы приговорили 22-летнюю гражданку Казахстана, которая пыталась ввезти из Таиланда крупную партию наркотиков.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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