США помогут Казахстану в борьбе с наркомафией

В Астане прошли экспертные консультации Казахстана и США по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков и химических веществ. Во встрече приняли участие представители правоохранительных и государственных органов двух стран, а также международные эксперты, сообщает Zakon.kz.

Известно, что участники обсудили современные методы выявления наркопреступлений, мониторинг прекурсоров, обмен оперативной информацией и развитие межведомственного сотрудничества.

Особое внимание уделили работе Национального межведомственного таргетинг-центра Казахстана. Американские специалисты поделились опытом использования аналитических инструментов, больших данных и цифровых технологий для выявления международных каналов незаконной торговли наркотиками и химическими веществами.

Исполняющий обязанности председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Ельдар Абдикенов отметил, что преступные группы все чаще используют интернет, криптовалюты и международные логистические маршруты.

По данным МВД, за первое полугодие 2026 года в Казахстане:

выявили около 4 тысяч наркоправонарушений;

ликвидировали 6 организованных преступных групп, включая одну транснациональную;

закрыли 15 подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков;

из незаконного оборота изъяли почти 10 тонн наркотиков, в том числе более 578 кг синтетических;

предотвратили попадание на черный рынок свыше 12 тонн прекурсоров.

По итогам встречи стороны договорились продолжить обмен опытом и совместную работу по противодействию транснациональной наркопреступности.

Несколько дней назад сообщалось, что в Алматы к 16 годам лишения свободы приговорили 22-летнюю гражданку Казахстана, которая пыталась ввезти из Таиланда крупную партию наркотиков.