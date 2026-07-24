США помогут Казахстану в борьбе с наркомафией
Известно, что участники обсудили современные методы выявления наркопреступлений, мониторинг прекурсоров, обмен оперативной информацией и развитие межведомственного сотрудничества.
Особое внимание уделили работе Национального межведомственного таргетинг-центра Казахстана. Американские специалисты поделились опытом использования аналитических инструментов, больших данных и цифровых технологий для выявления международных каналов незаконной торговли наркотиками и химическими веществами.
Исполняющий обязанности председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Ельдар Абдикенов отметил, что преступные группы все чаще используют интернет, криптовалюты и международные логистические маршруты.
По данным МВД, за первое полугодие 2026 года в Казахстане:
- выявили около 4 тысяч наркоправонарушений;
- ликвидировали 6 организованных преступных групп, включая одну транснациональную;
- закрыли 15 подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков;
- из незаконного оборота изъяли почти 10 тонн наркотиков, в том числе более 578 кг синтетических;
- предотвратили попадание на черный рынок свыше 12 тонн прекурсоров.
По итогам встречи стороны договорились продолжить обмен опытом и совместную работу по противодействию транснациональной наркопреступности.
Несколько дней назад сообщалось, что в Алматы к 16 годам лишения свободы приговорили 22-летнюю гражданку Казахстана, которая пыталась ввезти из Таиланда крупную партию наркотиков.