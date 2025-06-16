Алматинцев ждет трехдневная жара до 39°С

Жителей и гостей Алматы в ближайшие три дня ждет сильная жара. По данным синоптиков РГП "Казгидромет", с 17 по 19 июня 2025 года в городе температура повысится до 35-39°С, сообщает Zakon.kz.

На основании этого штормового предупреждения специалисты Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) выступили с заявлением. В нем даны следующие рекомендации.

Так:

при отдыхе в горах не разводите костры, не бросайте горящие спички, окурки;

не включайте в одну сеть несколько электроприборов, перегрузка электросети может привести к короткому замыканию и возгоранию.

не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля.

Также жителей города призывают воздержаться от прогулок, чтобы избежать солнечных ударов.

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Кроме того, известно, что в 16 областях Казахстана на 16 июня объявлено штормовое предупреждение. Подробнее можно узнать по этой ссылке.