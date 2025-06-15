Штормовое предупреждение объявлено на понедельник в 16 областях Казахстана

В 16 областях Казахстана на 16 июня объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на востоке, в горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. На севере, востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере, востоке области гроза, днем гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью на севере области 15-20 м/с, днем на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23 м/с. На севере, в центре, в южной половине области сохранится высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.

Ночью на западе, севере, в центре области Абай ожидается гроза, днем гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный, ночью в центре области 15-20 м/с, днем на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. На севере, западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается гроза, днем град. Ветер северо-западный, северный, днем порывы 15-18 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов, на юге, юго-востоке области очень сильная жара 41 градус. В центре области сохранится высокая, на севере, юге, западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза, днем на востоке области гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Днем на западе области сильная жара 35 градусов. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, востоке, юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Улытау ожидается сильная жара 35-39 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается днем сильная жара 36 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. Ветер юго-восточный, днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. На севере области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае днем ожидаются гроза, сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, на западе, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем на юге, северо-востоке области сохраняется сильная жара 38 градусов. На северо-западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Актау временами ожидается гроза.

Днем на западе, востоке Акмолинской области ожидается гроза. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем в горных районах области порывы 15 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. 16-20 июня по области сохранится высокая пожарная опасность, на севере, западе, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве днем ожидается сильная жара 35 градусов. 16-20 июня сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, утром и днем на юго-западе, в горных районах области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 38 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ночью на севере, западе области туман. Ветер северный, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохранится высокая пожарная опасность. На северо-западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре ночью ожидается гроза.

Днем на западе Северо-Казахстанской области ожидаются гроза. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В центре, на востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере области ожидается высокая пожарная опасность. В Атырау ожидается гроза.

Днем на юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. На севере, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске сохранится высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области ожидается ветер юго-восточный, днем на севере, в горных районах области 15-20 м/с. Днем сильная жара 40-42 градуса. На западе, юге, в предгорных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте днем ожидается сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидается сильная жара 40-42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 16 по 18 июня.