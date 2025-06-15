Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 16 по 18 июня

Фото: pexels

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 16 по 18 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 16 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°, днем +29+31°.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°, днем +29+31°. 17 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°, днем +32+34°.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°, днем +32+34°. 18 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°, днем +31+33°. Прогноз погоды по Алматы 16 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +32+34°.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +32+34°. 17 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +32+34°.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +32+34°. 18 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +32+34°. Прогноз погоды по Шымкенту 16 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°, днем сильная жара +38+40°.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°, днем сильная жара +38+40°. 17 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°, днем сильная жара +40+42°.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°, днем сильная жара +40+42°. 18 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°, днем сильная жара +40+42°. Ранее синоптики предупредили жителей восьми регионов Казахстана о сильной жаре, которая накроет часть страны в понедельник, 16 июня 2025 года.

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