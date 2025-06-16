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Общество

Беспроцентное жилье обернулось тюрьмой для создателей финпирамиды в Актау

Мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 18:30 Фото: Zakon.kz
Суд города Актау приговорил двух жителей Мангистауской области к шести годам лишения свободы за создание финансовой пирамиды, сообщает Zakon.kz.

Об этом 16 июня сообщили в прокуратуре региона.

Как уточняется, осужденные действовали по пункту 2) части 3 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Они распространяли рекламу о возможности беспроцентного приобретения жилья или автомобиля по очереди с другими участниками путем внесения денежных вкладов в кооператив, созданный ими на территории области.

В результате преступной схемы пострадал 31 человек. Общий размер имущественного ущерба составил 89 млн тенге. Уточняется, что один из фигурантов ранее уже был осужден за аналогичное преступление в Кызылорде.

Как установило следствие, схема работала по классическому принципу финансовой пирамиды – за счет привлечения новых вкладчиков.

В прокуратуре Мангистауской области вновь призвали граждан проявлять осторожность и не доверять обещаниям сверхдоходов или выгодных условий приобретения имущества за счет коллективных взносов.

Ранее сообщалось о другом мошенничестве. Семь квартир в Астане и Toyota Camry конфисковали у организаторов финпирамиды Qnet. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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