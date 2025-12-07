Казахстанец испугался за пьянство своей матери, избил соседа и попал в тюрьму
Суд приговорил 32-летнего жителя города Актобе к лишению свободы за избиение своего соседа, сообщает Zakon.kz.
Как передает издание "Диапазон", осужденный очень не хотел, чтобы мать спивалась. Он лично просил соседа не поддерживать ее в этом и не распивать с ней спиртное. Сосед проигнорировал его просьбу и, после очередного распития алкоголя с соседкой, оказался в больнице с сотрясением мозга и переломом ребер.
За нанесение тяжких телесных повреждений мужчина и оказался на скамье подсудимых. Сосед его простил, а мама подсудимого призналась, что во всем сама виновата и просила не наказывать строго сына, так как он обычно спокойный и порядочный, один содержит семью.
"Суд признал его виновным в преступлении и приговорил к трем годам лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности. Взяли его под стражу сразу после оглашения приговора", – говорится в публикации.
