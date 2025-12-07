#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
504.49
587.73
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
504.49
587.73
6.57
Общество

Казахстанец испугался за пьянство своей матери, избил соседа и попал в тюрьму

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 04:50 Фото: Zakon.kz
Суд приговорил 32-летнего жителя города Актобе к лишению свободы за избиение своего соседа, сообщает Zakon.kz.

Как передает издание "Диапазон", осужденный очень не хотел, чтобы мать спивалась. Он лично просил соседа не поддерживать ее в этом и не распивать с ней спиртное. Сосед проигнорировал его просьбу и, после очередного распития алкоголя с соседкой, оказался в больнице с сотрясением мозга и переломом ребер.

За нанесение тяжких телесных повреждений мужчина и оказался на скамье подсудимых. Сосед его простил, а мама подсудимого призналась, что во всем сама виновата и просила не наказывать строго сына, так как он обычно спокойный и порядочный, один содержит семью.

"Суд признал его виновным в преступлении и приговорил к трем годам лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности. Взяли его под стражу сразу после оглашения приговора", – говорится в публикации.

Ранее в Туркестанской области первокурсники избили второкурсников и те подали заявление в полицию.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Казахстанец избил мать и получил срок
12:42, 05 марта 2025
Казахстанец избил мать и получил срок
Беспроцентное жилье обернулось тюрьмой для создателей финпирамиды в Актау
18:30, 16 июня 2025
Беспроцентное жилье обернулось тюрьмой для создателей финпирамиды в Актау
Пьяный клиент угнал автомобиль таксиста в Актобе и поплатился свободой
12:39, 30 ноября 2025
Пьяный клиент угнал автомобиль таксиста в Актобе и поплатился свободой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: