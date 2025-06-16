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Общество

Синий смог над Атырау: горожане в панике и жалуются на плохое самочувствие

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2025 00:47 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Атырау третий день сохраняется плотный синий смог, который пугает местных жителей. Люди жалуются на едкий запах в воздухе, затрудненное дыхание и ухудшение самочувствия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 16 июня телеканал "КТК", гекоторые предпочитают не выходить на улицу, а самые обеспокоенные даже надели противогазы.

По официальной версии, причиной задымления стали крупные возгорания камыша в природном резервате "Акжайык", расположенном примерно в 15 километрах от города. По данным властей, огонь распространился уже на площадь около 800 гектаров, при этом локализовать пожары пока не удается – к очагам сложно добраться из-за труднопроходимой местности.

Директор резервата Даурен Ескабулов отметил, что между тремя основными очагами пожара было расстояние 10-15 километров, что затруднило тушение. По предварительным данным, возгорания могли быть вызваны человеческим фактором. В случае подтверждения поджога инцидент будет квалифицирован как уголовное преступление.


Дополнительную тревогу вызывают экологические показатели: по информации специалистов, уровень сероводорода в промышленных зонах Атырау превышен в 11 раз. Точные данные о составе смога обещают предоставить после завершения лабораторных исследований.

Тем временем жители продолжают задаваться вопросом: безопасно ли дышать воздухом в городе, и почему природный пожар вызвал такой уровень загрязнения?

Ранее сообщалось, что горящий камыш и тростник обнаружили 14 июня в 15 километрах от села Еркинкала на территории государственного природного заповедника "Ак Жайык". 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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