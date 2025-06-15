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Происшествия

Горящий камыш в заповеднике "Ак Жайык" продолжают тушить в Атырауской области

Степной пожар, степные пожары, пожар в степи, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2025 11:24 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Горящий камыш и тростник обнаружили 14 июня в 15 километрах от села Еркинкала на территории государственного природного заповедника "Ак Жайык", сообщает Zakon.kz.

Площадь огня составила около 600 га. Для его тушения применили вертолет МИ-8 с водосливным устройством АО "Казавиаспас" МЧС РК.

"За неполные сутки проведено 27 спусков воды. Ее общий объем составил 81 тонну. Угрозы населенным пунктам нет", – отметили в пресс-службе МЧС РК.

В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара на площади 20 га.

На месте задействовано 52 человека личного состава, 10 единиц техники ДЧС Атырауской области, ГПР "Акжайык", а также вертолет АО "Казавиаспас" МЧС.

13 июня 2025 года в Астане на шоссе Алаш тушили крупный пожар на мусорном полигоне.

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Андрей Дюсупов
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