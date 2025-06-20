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Общество

Ребенок на дороге – кто виноват: случай в Актобе вызвал бурные споры

дети, дорога, полиция, водители, Актобе, опасность, видео, спасение, обсуждение, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 14:27 Фото: pxhere
На одной из улиц Актобе камеры видеонаблюдения зафиксировали, как маленькая девочка, оставшись без присмотра родителей, спокойно разгуливает по обочине. Несколько раз малышка выходит на проезжую часть. К счастью, водители успели среагировать и трагедии удалось избежать, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации от автора следует вопрос к пользователям Сети: "В случае ДТП, кто будет виноват? Водители или родители?".

Обсуждение этой темы оказалось достаточно "шумным" и эмоциональным.

Большинство комментаторов выразили огромную благодарность неравнодушным водителям и прохожим, которые не только смогли предотвратить страшную трагедию, но и вернули малышку к родителям.

Также пользователи с сожалением отмечают, что ребенок не первый раз остается без присмотра и выходит на дорогу.

  • Всем пацанам огромный рахмет! Красавцы!
  • Водители молодцы, остановились, по сути прикрыли ребенка. По закону будут виноваты водители, если вдруг что, не дай. А, если по человечески и честно, то виноваты, конечно, родители. Ибо только они несут ответственность за своего ребенка!
  • Уже сейчас надо оштрафовать родителей.
  • Лишний ребенок в семье? А потом водителя крайним сделают.
  • Это что за безобразие, по ходу у этих родителей есть "запасные" дети?! Лишить родительских прав!
  • Пока досмотрела – сердце в пятки ушло.
  • Привлечь родителей к ответственности! Может, хоть так поймут важность жизни малышки!
  • Аж сердце замерло. Водителям низкий поклон, остановились, уберегли малышку. Как можно без присмотра оставлять такого ребенка, тем более знаешь, что живешь около оживленной дороги.
  • Родителей надо наказать! Водитель был бы виноват. Потом у родителей все виноваты, кроме них.
  • И где родители? Какой-то бесхозный ребенок! Конечно, крайнего сделают водителя!
  • Молодцы водители. Слов нет.
  • У человека так заложено, что всегда кто-то виноват, но не он сам!

На этот видеоролик также отреагировали в Департаменте полиции (ДП) Актюбинской области. Специалисты уточнили, что изучили видео, на котором малолетний ребенок выбежал на проезжую часть с интенсивным движением:

"К счастью, благодаря внимательности водителей, удалось избежать трагедии – пострадавших нет".

Также известно, что данный факт зарегистрирован и находится на контроле полиции.

"В настоящее время проводится проверка, устанавливаются личность и местонахождение родителей (законных представителей) ребенка. С ними будут проведены профилактические беседы в соответствии с действующим законодательством".Пресс-служба ДП Актюбинской области

Стражи порядка в очередной раз напомнили:

"Обеспечение безопасности детей – прямая обязанность родителей и законных представителей. Малолетние дети должны находиться под постоянным присмотром взрослых, особенно вблизи проезжей части".

19 июня 2025 года главный внештатный детский травматолог Министерства здравоохранения Арслан Дуйсенбаев заявил, что ежегодно в Казахстане от различных травм гибнет свыше 1000 детей.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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