Ребенок на дороге – кто виноват: случай в Актобе вызвал бурные споры
В подписи к публикации от автора следует вопрос к пользователям Сети: "В случае ДТП, кто будет виноват? Водители или родители?".
Обсуждение этой темы оказалось достаточно "шумным" и эмоциональным.
Большинство комментаторов выразили огромную благодарность неравнодушным водителям и прохожим, которые не только смогли предотвратить страшную трагедию, но и вернули малышку к родителям.
Также пользователи с сожалением отмечают, что ребенок не первый раз остается без присмотра и выходит на дорогу.
- Всем пацанам огромный рахмет! Красавцы!
- Водители молодцы, остановились, по сути прикрыли ребенка. По закону будут виноваты водители, если вдруг что, не дай. А, если по человечески и честно, то виноваты, конечно, родители. Ибо только они несут ответственность за своего ребенка!
- Уже сейчас надо оштрафовать родителей.
- Лишний ребенок в семье? А потом водителя крайним сделают.
- Это что за безобразие, по ходу у этих родителей есть "запасные" дети?! Лишить родительских прав!
- Пока досмотрела – сердце в пятки ушло.
- Привлечь родителей к ответственности! Может, хоть так поймут важность жизни малышки!
- Аж сердце замерло. Водителям низкий поклон, остановились, уберегли малышку. Как можно без присмотра оставлять такого ребенка, тем более знаешь, что живешь около оживленной дороги.
- Родителей надо наказать! Водитель был бы виноват. Потом у родителей все виноваты, кроме них.
- И где родители? Какой-то бесхозный ребенок! Конечно, крайнего сделают водителя!
- Молодцы водители. Слов нет.
- У человека так заложено, что всегда кто-то виноват, но не он сам!
На этот видеоролик также отреагировали в Департаменте полиции (ДП) Актюбинской области. Специалисты уточнили, что изучили видео, на котором малолетний ребенок выбежал на проезжую часть с интенсивным движением:
"К счастью, благодаря внимательности водителей, удалось избежать трагедии – пострадавших нет".
Также известно, что данный факт зарегистрирован и находится на контроле полиции.
"В настоящее время проводится проверка, устанавливаются личность и местонахождение родителей (законных представителей) ребенка. С ними будут проведены профилактические беседы в соответствии с действующим законодательством".Пресс-служба ДП Актюбинской области
Стражи порядка в очередной раз напомнили:
"Обеспечение безопасности детей – прямая обязанность родителей и законных представителей. Малолетние дети должны находиться под постоянным присмотром взрослых, особенно вблизи проезжей части".
19 июня 2025 года главный внештатный детский травматолог Министерства здравоохранения Арслан Дуйсенбаев заявил, что ежегодно в Казахстане от различных травм гибнет свыше 1000 детей.