Ребенок на дороге – кто виноват: случай в Актобе вызвал бурные споры

На одной из улиц Актобе камеры видеонаблюдения зафиксировали, как маленькая девочка, оставшись без присмотра родителей, спокойно разгуливает по обочине. Несколько раз малышка выходит на проезжую часть. К счастью, водители успели среагировать и трагедии удалось избежать, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации от автора следует вопрос к пользователям Сети: "В случае ДТП, кто будет виноват? Водители или родители?".

Обсуждение этой темы оказалось достаточно "шумным" и эмоциональным.

Большинство комментаторов выразили огромную благодарность неравнодушным водителям и прохожим, которые не только смогли предотвратить страшную трагедию, но и вернули малышку к родителям.

Также пользователи с сожалением отмечают, что ребенок не первый раз остается без присмотра и выходит на дорогу.

Всем пацанам огромный рахмет! Красавцы!

Водители молодцы, остановились, по сути прикрыли ребенка. По закону будут виноваты водители, если вдруг что, не дай. А, если по человечески и честно, то виноваты, конечно, родители. Ибо только они несут ответственность за своего ребенка!

Уже сейчас надо оштрафовать родителей.

Лишний ребенок в семье? А потом водителя крайним сделают.

Это что за безобразие, по ходу у этих родителей есть "запасные" дети?! Лишить родительских прав!

Пока досмотрела – сердце в пятки ушло.

Привлечь родителей к ответственности! Может, хоть так поймут важность жизни малышки!

Аж сердце замерло. Водителям низкий поклон, остановились, уберегли малышку. Как можно без присмотра оставлять такого ребенка, тем более знаешь, что живешь около оживленной дороги.

Родителей надо наказать! Водитель был бы виноват. Потом у родителей все виноваты, кроме них.

И где родители? Какой-то бесхозный ребенок! Конечно, крайнего сделают водителя!

Молодцы водители. Слов нет.

У человека так заложено, что всегда кто-то виноват, но не он сам!

На этот видеоролик также отреагировали в Департаменте полиции (ДП) Актюбинской области. Специалисты уточнили, что изучили видео, на котором малолетний ребенок выбежал на проезжую часть с интенсивным движением:

"К счастью, благодаря внимательности водителей, удалось избежать трагедии – пострадавших нет".

Также известно, что данный факт зарегистрирован и находится на контроле полиции.

"В настоящее время проводится проверка, устанавливаются личность и местонахождение родителей (законных представителей) ребенка. С ними будут проведены профилактические беседы в соответствии с действующим законодательством". Пресс-служба ДП Актюбинской области

Стражи порядка в очередной раз напомнили:

"Обеспечение безопасности детей – прямая обязанность родителей и законных представителей. Малолетние дети должны находиться под постоянным присмотром взрослых, особенно вблизи проезжей части".

19 июня 2025 года главный внештатный детский травматолог Министерства здравоохранения Арслан Дуйсенбаев заявил, что ежегодно в Казахстане от различных травм гибнет свыше 1000 детей.