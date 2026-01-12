Навстречу смерти: в Актау подростка спасли из холодных вод Каспия
Фото: primeminister.kz
В Актау подросток едва не утонул в Каспийском море. К счастью, трагедии удалось избежать. Стражи порядка успели вытащить несовершеннолетнего на берег, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел утром 12 января 2026 года.
Известно, что правоохранители получили срочное сообщение о том, что молодой человек стремительно заходил в Каспийское море и не реагирует на окрики прохожих.
"Старший лейтенант полиции Абдурахим Сатешов и младший лейтенант полиции Азамат Карабалаев мгновенно бросились на помощь. Они вошли в воду и вытащили несовершеннолетнего на берег", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Мангистауской области.
По последним данным, состояние подростка удовлетворительное, угрозы жизни нет.
"С ним проводится профилактическая беседа", – добавили в ведомстве.
