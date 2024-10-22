Огнеборцы Актобе показали, как тушили горящий автомобиль на проезжей части

Фото: скриншот видео

22 октября в Актобе на проезжей части по улице Богенбай батыра загорелся легковой автомобиль, сообщает Zakon.kz.

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