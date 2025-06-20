Национальный рекорд в Шымкенте: 500 дронов и 62 000 голосов исполнили гимн в унисон

В День города Шымкента состоялось беспрецедентное событие, вошедшее в историю как символ национального единства и технологического прогресса.

Во время гала-концерта "Той Думан" 500 дронов вывели в небе строчки из Государственного гимна Республики Казахстан. В этот момент 62 000 человек одновременно исполнили гимн, установив рекорд Казахстана в номинации: "Самое массовое синхронное исполнение гимна с визуализацией в небе 500 дронами".

Фото: акимат города Шымкент

Организатором события выступил акимат города Шымкент, обеспечивший всестороннюю поддержку и координацию проекта – от культурной идеи до технического исполнения.

Техническую реализацию дрон-шоу обеспечила компания Aspan Galaxy – пионер в области дрон-инсталляций в Казахстане. Благодаря их мастерству ночное небо Шымкента превратилось в масштабную световую проекцию единства и патриотизма.

Фото: акимат города Шымкент

Рекорд официально зафиксирован Книгой рекордов Казахстана "КИнЭС-2025" и включен в национальный реестр достижений.

Отдельными сертификатами были также награждены надежные партнеры проекта – компании BI Group и Otau Group, внесшие важный вклад в реализацию и поддержку культурной инициативы.

Это событие стало не просто частью праздничной программы – оно стало актом национального единения.

Фото: акимат города Шымкент

Голоса десятков тысяч граждан, устремленные в небо, и сотни сияющих дронов стали символом уважения к государственным символам, технического прогресса и глубокой любви к Родине.