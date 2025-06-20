Казахстанка совершила 60 банковских операций и перевела мошенникам практически все сбережения

В Департаменте полиции Акмолинской области 20 июня 2025 года рассказали о жительнице Степногорска, которая перевела мошенникам почти 18 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Таким образом, как пояснили стражи порядка, акмолинка решила заработать на криптовалюте.

"Оказалось, что обманули мошенники акмолинку еще в прошлом году, но с заявлением в полицию 55-летняя жительница Степногорска обратилась только 19 июня этого года. По словам женщины, неизвестные лица предложили ей заработать на криптовалюте путем вложения своих личных денежных средств. Заработок на инвестициях настолько привлек женщину, что всего за три месяца, а именно столько мошенники вводили ее в заблуждение, она произвела 60 банковских операций: пополняла счета третьих лиц, осуществляла денежные переводы на карточные счета". Пресс-служба ДП Акмолинской области

В результате своей "финансовой" деятельности потерпевшая лишилась практически всех своих сбережений – 17 900 000 тенге.

"По факту мошенничества полицейские возбудили уголовное дело". Пресс-служба ДП Акмолинской области

Правоохранители в очередной раз призывают граждан быть бдительными и ни в коем случае не доверять предложениям об обогащении и не вкладывать свои денежные средства в сомнительные инвестиционные платформы.

Материал по теме К казахстанцам с важным напоминанием обратился Нацбанк

18 июня 2025 года стало известно, что казахстанка поплатилась за мошенничество с выплатами из ЕНПФ.