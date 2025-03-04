20 раз по 100 тысяч тенге перевел мошенникам акмолинец
Фото: polisia.kz
В Акмолинской области мужчина 20 раз заплатил за несуществующий мотоцикл. Об этом 4 марта 2025 года рассказали в департаменте полиции региона, сообщает Zakon.kz.
Жертвой мошенничества стал житель Есильского района. Заявление в местный отдел полиции поступило 3 марта.
По словам потерпевшего, объявление о продаже мототехники он увидел в Instagram. Выбрав подходящий мотоцикл, акмолинец связался с продавцом и договорился о покупке за 400 тыс. тенге.
"Во время оплаты удаленным способом мошенники неоднократно вводили в заблуждение заявителя. В результате он произвел оплату 20 раз по 100 тыс. тенге. Как позже рассказал акмолинец, эти действия аферисты объяснили техническими неполадками в системе, заверив его, что цена мотоцикла составляет 400 тыс. тенге и именно на эту сумму будет оформлена рассрочка. В итоге мужчина отдал мошенникам 2 млн тенге, а продавец перестал выходить на связь. По факту мошенничества полицейскими проводится досудебное расследование".Пресс-служба ДП Акмолинской области
Правоохранители в очередной раз просят граждан проявлять бдительность при покупке товаров онлайн и оплате удаленных счетов.
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