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Общество

В Алматы озеро Сайран преобразилось до неузнаваемости, но уже зарастает мусором

озеро Сайран, Алматы, мусор, нарушители , фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2025 01:11 Фото: Zakon.kz
Несмотря на усиленные меры контроля и профилактики, в прибрежной зоне озера Сайран фиксируют многочисленные нарушения общественного порядка, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в акимате Алматы, горожане игнорируют правила поведения: повреждают элементы озеленения, ломают малые архитектурные формы и оставляют мусор.

Такие действия, по словам представителей местных властей, не только подрывают усилия по поддержанию чистоты, но и замедляют реализацию строительно-благоустроительных мероприятий, которые ведутся на озере в рамках комплексного городского проекта.

В связи с этим 21 июня 2025 года в 10:00 на Сайране пройдет субботник по очистке водоема и прилегающей территории. К участию приглашаются все неравнодушные жители города.

Вместе с тем в полиции сообщили, что на озере Сайран усилены профилактические мероприятия.

В ближайшее время планируется установка двух модульных постов полиции, а также применение дронов для патрулирования прибрежной зоны, что позволит оперативно выявлять и пресекать нарушения.

Кроме того, по периметру берега будут установлены камеры видеонаблюдения с выводом сигнала в Центр оперативного управления ДП Алматы.

За последние две недели сотрудники полиции привлекли к ответственности более 120 человек за различные нарушения общественного порядка.

А как выглядит озеро Сайран после глобальной реконструкции, можно посмотреть здесь

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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