От мусора до приставаний: на Сайране выявлены массовые нарушения
Так, нарушители привлекаются к ответственности за распитие алкоголя и появление в состоянии опьянения, загрязнение территории, приставание в общественных местах, несоблюдение правил благоустройства, а также за торговлю в неустановленных местах.
Известно, что с начала купального сезона на Сайране круглосуточно дежурят сотрудники полиции, ДЧС и военнослужащие Национальной гвардии.
Также порядок обеспечивают пешие патрули ювенальной полиции, участковые инспекторы и бойцы СОБР.
"Озеро Сайран – популярная зона отдыха с современной инфраструктурой. Мы усилили патрулирование, чтобы обеспечить закон и порядок, предотвратить правонарушения и сохранить чистоту. Призываю жителей и гостей города уважать общественные места и соблюдать правила".Начальник Управления полиции Ауэзовского района Данияр Мендебаев
Сайран создан на месте бывшего карьера по добыче пескогравийных материалов при помощи плотины. Также это одно из старейших водохранилищ города. В последний раз капитальный ремонт здесь был 35 лет назад.
