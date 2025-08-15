#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.03
629.23
6.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.03
629.23
6.74
Общество

От мусора до приставаний: на Сайране выявлены массовые нарушения

Сайран, нарушения, полиция, Алматы, ответственность, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 12:53 Фото: пресс-служба ДП Алматы
После масштабного обновления искусственного озера Сайран в Алматы стражам порядка приходится работать в усиленном режиме, сообщает Zakon.kz.

Так, нарушители привлекаются к ответственности за распитие алкоголя и появление в состоянии опьянения, загрязнение территории, приставание в общественных местах, несоблюдение правил благоустройства, а также за торговлю в неустановленных местах.

Известно, что с начала купального сезона на Сайране круглосуточно дежурят сотрудники полиции, ДЧС и военнослужащие Национальной гвардии.

Также порядок обеспечивают пешие патрули ювенальной полиции, участковые инспекторы и бойцы СОБР.

"Озеро Сайран – популярная зона отдыха с современной инфраструктурой. Мы усилили патрулирование, чтобы обеспечить закон и порядок, предотвратить правонарушения и сохранить чистоту. Призываю жителей и гостей города уважать общественные места и соблюдать правила".Начальник Управления полиции Ауэзовского района Данияр Мендебаев

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 12:53
Отдыхающим на озере Сайран выписывают штрафы на 19,5 тысячи тенге

Сайран создан на месте бывшего карьера по добыче пескогравийных материалов при помощи плотины. Также это одно из старейших водохранилищ города. В последний раз капитальный ремонт здесь был 35 лет назад.

Фоторепортаж о том, как выглядит озеро Сайран после глобальной реконструкции, можно посмотреть по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
От +35 до +17 и ливни с градом: непогода обрушится на Казахстан
Общество
13:34, Сегодня
От +35 до +17 и ливни с градом: непогода обрушится на Казахстан
Казахстанец доказал в суде, что он существует
Общество
13:02, Сегодня
Казахстанец доказал в суде, что он существует
18-летнему россиянину грозит до 5 лет лишения свободы в Алматы
Общество
12:32, Сегодня
18-летнему россиянину грозит до 5 лет лишения свободы в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: