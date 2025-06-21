Алматинку придавило крышей киоска: женщину спас прохожий, оказавшийся хирургом

Ливень и ураганный ветер, которые обрушились на Алматы 19 июня 2025 года, едва не стоили жизни одной из горожанок. На женщину упала стеклянная крыша киоска на рынке "Арыстан", сообщает Zakon.kz.

Пострадавшая получила множественные травмы и сильнейшее кровотечение. Люди вокруг были в шоке – страшная сцена, в которой каждая секунда могла стоить жизни. К счастью, рядом оказался хирург городской многопрофильной клиники №7 Газиз Тулепбергенов.

"Он не был на дежурстве – это был его законный выходной. Но он незамедлительно пришел на помощь", – отметили в медицинском учреждении.

Доктор мгновенно сориентировался: оказал первую медицинскую помощь, остановил кровотечение, вызвал скорую и не отпустил пострадавшую одну – лично сопроводил ее до клиники, где сам же поставил предварительный диагноз и передал пациентку в руки коллег.

Фото: ГКП №7 Алматы

Он все время был на связи с семьей пострадавшей, поддерживая близких во время ожидания операции. Благодаря его профессионализму и человечности, женщине удалось сохранить жизнь.

Коллеги отмечают, что это не первый случай, когда имя Газиза Тулепбергенова звучит как синоним мужества. Во время пандемии COVID-19, занимая должность заведующего приемным отделением ГКП №7, он был в числе врачей, которые лечили и оперировали ковидных пациентов, спасая жизни сотен казахстанцев.

В январе 2022 года, в разгар трагических событий Кантара, доктор остался в больнице – рядом со своими пациентами, когда вокруг полыхали улицы и многие боялись выйти из дома.

Газиз Тулепбергенов – Отличник здравоохранения, примерный семьянин и отец, уважаемый доктор и, без преувеличения, ангел-хранитель для множества спасенных им людей.

После небывалой жары в Алматы резко сменилась погода. Вечером 19 июня 2025 года в городе поднялся сильный ветер, сдувающий все на своем пути. К вечеру Алматы и Алматинская область частично остались без света.

