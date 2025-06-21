Алматинку придавило крышей киоска: женщину спас прохожий, оказавшийся хирургом
Пострадавшая получила множественные травмы и сильнейшее кровотечение. Люди вокруг были в шоке – страшная сцена, в которой каждая секунда могла стоить жизни. К счастью, рядом оказался хирург городской многопрофильной клиники №7 Газиз Тулепбергенов.
"Он не был на дежурстве – это был его законный выходной. Но он незамедлительно пришел на помощь", – отметили в медицинском учреждении.
Доктор мгновенно сориентировался: оказал первую медицинскую помощь, остановил кровотечение, вызвал скорую и не отпустил пострадавшую одну – лично сопроводил ее до клиники, где сам же поставил предварительный диагноз и передал пациентку в руки коллег.
Фото: ГКП №7 Алматы
Он все время был на связи с семьей пострадавшей, поддерживая близких во время ожидания операции. Благодаря его профессионализму и человечности, женщине удалось сохранить жизнь.
Коллеги отмечают, что это не первый случай, когда имя Газиза Тулепбергенова звучит как синоним мужества. Во время пандемии COVID-19, занимая должность заведующего приемным отделением ГКП №7, он был в числе врачей, которые лечили и оперировали ковидных пациентов, спасая жизни сотен казахстанцев.
В январе 2022 года, в разгар трагических событий Кантара, доктор остался в больнице – рядом со своими пациентами, когда вокруг полыхали улицы и многие боялись выйти из дома.
Газиз Тулепбергенов – Отличник здравоохранения, примерный семьянин и отец, уважаемый доктор и, без преувеличения, ангел-хранитель для множества спасенных им людей.
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