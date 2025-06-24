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Происшествия

Продавца алматинского рынка, на которую рухнула крыша киоска, выписали из больницы

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, врач, доктор, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 05:55 Фото: Zakon.kz
Пострадавшую на рынке "Арыстан" 43-летнюю продавца киоска Райхан Есалиеву выписали из больницы, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел вечером 19 июня, когда Алматы накрыла сильная буря. Продавец этого же киоска получила глубокую резаную рану руки и начала терять кровь. К счастью, рядом оказался врач с 18-летним стажем – Газиз Тулепбергенов. Он зашел в тот же киоск за покупкой.

До приезда скорой помощи он остановил кровотечение. А поскольку на место прибыл молодой фельдшер, Газиз Тулепбергенов решил лично сопроводить пострадавшую до ближайшего стационара. По пути он успел предупредить операционную бригаду о поступлении тяжелой пациентки.

23 июня Райхан выписалась из больницы, передает "24kz". Руку удалось сохранить. Она уже может шевелить пальцами и не перестает благодарить своего спасителя.

Днями ранее заведующий отделением патологии беременности роддома № 4 города Алматы врач акушер-гинеколог Дмитрий Эзау рассказал, как справляться в жару и защитить здоровье беременной женщины и малыша.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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