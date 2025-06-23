Казахстан накроют дожди и грозы

Согласно прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет" на 24, 25 и 26 июня 2025 года, жителей Казахстана ждут интенсивные дожди и понижение температуры, сообщает Zakon.kz.

В заявлении специалистов отмечено, что через территорию Казахстана продолжают смещаться активные циклоны и связанные с ними атмосферные фронты, формируя нестабильную погодную обстановку.

Так, в ближайшие дни на страну обрушится очередная волна фронтальной активности, сопровождающаяся дождями, порывистым ветром и грозами.

Кроме того, на большей части Казахстана специалисты прогнозируют сильные дожди с выпадением града и постепенный спад жары.

Что касается температурного фона, то столбики термометров опустятся до комфортных +20+28°C, на севере страны – +15+23°C, на юге – +25+33°C.

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Также метеорологи уже рассказывали, что 23 июня сильная жара ожидается в двух регионах Казахстана.