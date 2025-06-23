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Общество

Казахстан накроют дожди и грозы

Казгидромет, погода, 24-25 июня, жара, дожди, похолодание, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 10:48 Фото: pixabay
Согласно прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет" на 24, 25 и 26 июня 2025 года, жителей Казахстана ждут интенсивные дожди и понижение температуры, сообщает Zakon.kz.

В заявлении специалистов отмечено, что через территорию Казахстана продолжают смещаться активные циклоны и связанные с ними атмосферные фронты, формируя нестабильную погодную обстановку.

Так, в ближайшие дни на страну обрушится очередная волна фронтальной активности, сопровождающаяся дождями, порывистым ветром и грозами.

Кроме того, на большей части Казахстана специалисты прогнозируют сильные дожди с выпадением града и постепенный спад жары.

Что касается температурного фона, то столбики термометров опустятся до комфортных +20+28°C, на севере страны+15+23°C, на юге +25+33°C.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 10:48
Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 23 по 25 июня

Также метеорологи уже рассказывали, что 23 июня сильная жара ожидается в двух регионах Казахстана.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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