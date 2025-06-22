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Общество

Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 23 по 25 июня

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, туризм в Казахстане, туризм в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2025 17:13 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 23 по 25 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды в Астане

  • 23 июня: переменная облачность, дождь, днем временами сильный дождь. Гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +19+21°.
  • 24 июня: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +21+23°.
  • 25 июня: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +22+24°.

Прогноз погоды в Алматы

  • 23 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +32+34°.
  • 24 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°, днем сильная жара +34+36°.
  • 25 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°, днем сильная жара +34+36°.

Прогноз погоды в Шымкенте

  • 23 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°, днем +35+37°.
  • 24 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°, днем +37+39°.
  • 25 июня: переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°, днем +36+38°.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на предстоящий понедельник, 23 июня 2025 года.

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Андрей Дюсупов
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