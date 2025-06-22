Сильная жара ожидается в двух регионах Казахстана 23 июня
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Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на предстоящий понедельник, 23 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.
На большей части республики под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами.
"На севере и в центре страны ожидаются сильные дожди. На севере, востоке и в центре – град, шквал. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей. На юго-западе ночью и утром туман", – говорится в сообщении синоптиков.
Днем в Жамбылской области, а также на западе и в пустынных районах Туркестанского региона прогнозируют сильную жару до +40°.
В Алматинской и Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Жетысу и Абай сильная жара +35°+38°.
Ранее синоптики опубликовали прогноз погоды в Алматы на предстоящую неделю.
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