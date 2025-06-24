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Общество

Сколько неиспользуемых и незаконно выданных земель вернули государству

Корова, коровы, крупный рогатый скот, скотоводство, фермерское хозяйство, животноводство, пастбище, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 11:44 Фото: primeminister.kz
Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов 24 июня 2025 года в Мажилисе рассказал, сколько неиспользуемых или выданных с нарушениями земель вернули государству, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что эта работа проводится по поручению президента от 1 сентября 2022 года. Создана специальная Республиканская комиссия. С сентября 2024 года ее работа переориентирована на справедливое перераспределение земель, борьбу с деградацией почв и нехваткой пастбищ. 

"В государственный фонд возвращено 13,2 млн га (в 2022 году – 5,4 млн га, в 2023 году – 4,6 млн га, в 2024 году – 2,2 млн га, а также с начала 2025 года – 1 млн га) земель, из которых 11 млн га – это пастбищные угодья, где у 14,6 тыс. хозяйств отсутствовал скот либо была зафиксирована низкая нагрузка на пастбища. Из них 6 млн га уже перераспределены населению", – сказал Азат Султанов.

Он отметил, что с 2024 года государство может изъять уже не 20%, а до 50% пастбищ, если они нерационально используются. С момента вступления в силу поправки изъято 2,7 млн га нерационально используемых земель. На 565,8 тыс. га фермеры начали массово приобретать скот, таким образом, вовлекая большее количество работников в производство. Работа продолжается, по 63,8 тыс. га ведутся судебные разбирательства.

Ранее сообщалось, что закон "О пастбищах", принятый в феврале 2024 года и упорядочивающий использование земель для выпаса скота, не исполняется на местах. 

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Бауыржан Муканов
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