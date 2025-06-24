Почему не работает закон "О пастбищах" в Казахстане

Закон "О пастбищах", принятый в феврале 2024 года и упорядочивающий использование земель для выпаса скота, не исполняется на местах, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил 24 июня 2025 года депутат Мажилиса Еркебулан Мамбетов, после принятия закона должны были быть быстро подготовлены подзаконные акты, конкретные правила, по которым все будет работать. Регламентом правительства на это дается 2 месяца. Но распоряжение премьер-министра появилось только через 3 месяца.

"Азат Сиражиддинович (Султанов, вице-министр сельского хозяйства), по какой причине так затянули? Я считаю, что тем самым МСХ задало отрицательный темп принятия необходимых подзаконных актов. Прошу ответить на этот вопрос во время доклада. Наш комитет мониторит состояние принятия таких документов. Таким основным ключевым документом является план по управлению пастбищами. По состоянию на 24 июня 2025 года по республике в пяти областях более или менее продвигаются работы по его разработке и утверждению. А в девяти регионах, или в 53%, как говорится, конь не валялся", – заявил Еркебулан Мамбетов.

Еще хуже обстоят дела с исполнением закона на местах. Большинство областей вообще не начали работу по утверждению планов использования пастбищ. В ВКО и Атырауской областях не утвержден ни один план. Типовой план МСХ был утвержден 29 июля 2024 года, а закон до сих пор не исполняется.

"МСХ, вы контролируете исполнение отраслевого закона. Все мы знаем, что за неисполнение требований закона предусматривается должностная ответственность. В этой связи поручаю взять на постоянный контроль данный вопрос, до осени персонально разобраться, выяснить причины таких фактов, кто ответственный за такой срыв, и при неисполнении до указанного срока внести предложение о привлечении к ответственности должностных лиц МСХ и акиматов", – сообщил депутат.

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов ответил, что все сроки соответствуют регламенту правительства. На принятие нормативных правовых актов потребовалось несколько месяцев, так как сложная работа по внедрению новой реформы потребовала согласований с акиматами.

"Разработка планов по управлению пастбищами и их использованию относится к компетенции местного исполнительного органа района. Из 188 планов, подлежащих повторному утверждению по состоянию на 1 июня текущего года, 89 были повторно утверждены сроком на 5 лет. Остальные 99 планов находятся на стадии разработки и согласования. Местными исполнительными органами проводится масштабная работа по обеспечению пастбищами сельского населения", – заявил Азат Султанов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменились Типовые правила выпаса сельскохозяйственных животных. В правила добавили понятие "общественные пастбища" – пастбища, расположенные на прилегающей территории населенных пунктов и находящиеся в государственной собственности, предназначенные для удовлетворения нужд местного населения по выпасу маточного поголовья сельскохозяйственных животных личного подворья.