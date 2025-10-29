Зачем Казахстан импортирует картофель при избытке отечественного продукта

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов 29 октября 2025 года в кулуарах Мажилиса рассказал, на сколько Казахстан обеспечен картофелем, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, в этом году собрано уже около 27 млн тонн зерна и порядка 3 млн тонн картофеля. Он считает, что этого вполне достаточно.

"Для обеспечения полного объема внутреннего рынка, согласно медицинской норме потребления, нам необходимо 2 млн тонн. Вы знаете, в прошлом году был ажиотажный спрос на наш картофель, который как раз повлиял на цену внутри Казахстана. Поэтому именно организованные хозяйства в этом году заложили больше объем, чем в прошлом году. И, соответственно, 3 млн – это достаточно не только для полного обеспечения внутреннего рынка, но и для того, чтобы часть отправить на экспорт", – сказал Султанов.

При этом Казахстан продолжает импортировать этот продукт. Вице-министр объяснил, для чего это делается.

"Это другой вопрос. Это вопрос сохранности урожая. Мы импортируем не во весь период, а в период так называемого межсезонья – это весной. Если у сельскохозяйственного производителя нет собственных мощностей хранения, которые обеспечивают сохранность продукции до 9 месяцев, соответственно, картофель, который хранится в недолжном состоянии, приходит в негодность. Когда приходит период, много поступает жалоб со стороны покупателей о том, что картофель является некондиционным и товарный вид его немного не устраивает. И, соответственно, мы задались этим вопросом, сейчас уже на стадии завершения программы по обеспечению мощностями хранения. Соответственно, когда идет ажиотажный спрос, начинают массово закупать", – отметил спикер.

Султанов заверил, что с годами импорт картофеля в страну сокращается.

"Мы по статистике видим, что импорт картофеля у нас ежегодно сокращается. Но по итогам, допустим, предыдущего года мы завезли порядка 15 тыс. тонн в этот сезон. Это небольшой объем – в свое время мы завозили до 50 тыс. тонн", – добавил он.

