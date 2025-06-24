На какие проекты расходуют средства от утилизационных платежей в Казахстане

Депутат Мажилиса Дюсенбай Турганов 24 июня 2025 года на круглом столе в Мажилисе раскритиковал Министерство экологии и природных ресурсов за отсутствие системного подхода при распределении средств, поступивших от утилизационных платежей, сообщает Zakon.kz.

После доклада вице-министра экологии и природных ресурсов Жомарта Алиева у депутата сложилось впечатление, что он представляет не уполномоченный орган в сфере экологии, а финансовую организацию, не связанную с решением экологических проблем.

"Понятно, что финансовая составляющая должна учитываться, но она должна быть средством или инструментом достижения экологических целей, а не самоцелью. Сейчас у всех у нас, я чувствую, создается такое ощущение, что средства этого утилизационного платежа распределяются как-то хаотично, без всякой прозрачной логики, без всякого экологического обоснования. К сожалению, я не увидел здесь системного подхода к решению проблем в сфере обращения с отходами", – сказал Дюсенбай Турганов.

Он поинтересовался у вице-министра, какие именно проблемы отрасли решены и что Казахстан получает от реализованных проектов. Вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев пояснил, что в докладе сделал основной упор на приход и расход финансовых средств.

"Мы хотели показать и рассказать о том, насколько движения финансов связаны с утилизационными платежами, насколько они открыты и прозрачны, а то на сегодняшний день в обществе сложилось впечатление, что "Жасыл даму", которое является подведомственной организацией Министерства экологии и природных ресурсов, неким образом утаивает весь процесс движения этих денег", – ответил он.

Деньги от утилизационных платежей расходуются по 14 направлениями. На них профинансировано приобретение автобусов на электрической тяге и на газе. Также просубсидировано льготное финансирование автотранспорта для физических лиц и закуплена специальная техника для предприятий лесного хозяйства, пожарных частей и Министерства водных ресурсов.

С момента передачи функций оператора РОП в "Жасыл даму" в январе 2022 года и по 2024 год общая сумма поступлений утилизационных платежей составила 753,7 млрд тенге. Также в 2022 году от частного ТОО "Оператор РОП" был передан остаток денег в размере 219,2 млрд тенге. В течение трех лет общая сумма выбытия составила порядка 775 млрд тенге. Из них 337,7 млрд тенге – это возврат утильплатежей производителям и импортерам, 300,5 млрд тенге было направлено на финансирование различных мероприятий, в том числе 100 млрд тенге на льготное автокредитование населения, 197 млрд тенге на льготный лизинг сельхозтехники, спецтехники для МЧС, МВРИ, лесных учреждений и "Казавтожола", 3,5 млрд тенге – льготное кредитование проектов в сфере твердых бытовых отходов.

В 2025 году общая сумма планируемых поступлений утилизационных платежей составляет 499,4 млрд тенге. Ожидается, что все средства будут направлены на возврат платежей отечественным производителям и финансирование проектов через Фонд развития промышленности на сумму 245,7 млрд тенге, где 181,5 млрд тенге – это льготные кредиты под 3% на инвестпроекты по сбору, сортировке и переработке ТБО во всех регионах Казахстана.

55,2 млрд тенге – общая сумма, направляемая на создание лесных питомников, системы раннего обнаружения пожаров и техники для переработки древесины, а также около 9 млрд тенге для модернизации гидрометеорологической службы Казахстана.

Ранее сообщалось, что в Казахстане обновлены Правила подачи документов производителями о выполнении обязательств по утилизации отходов.