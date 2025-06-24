Строительство мусоросжигающего завода в Алматы: депутаты обвинили замминистра экологии в нарушениях
Он напомнил, что недавно СМИ опубликовали информацию о планах правительства построить в Алматы мусоросжигающий завод. С китайским инвестором планируется заключить прямой договор, что нарушает Экологический кодекс, так как требуется провести аукцион.
"Это же, прежде всего, нарушает Экологический кодекс. Вам не кажется? Во-вторых, зачем мы пишем законы, если само правительство их нарушает? Что мы будем с остальных спрашивать?" – заявил Ерлан Барлыбаев.
Вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев ответил, что предложение китайских инвесторов еще рассматривается правительством и ни одного прямого контракта не заключено. Он признал, что по законодательству необходимо провести аукцион, но, по словам вице-министра, в Казахстане нет квалифицированных специалистов и поэтому рассматривается возможность заключения прямого контракта.
"Вы даже аукцион не проводили. Вы проведите аукцион, у вас сотни будут желающих и с новыми технологиями. И это, прежде всего, скажется на тарифе. Они же на понижение пойдут, а вы прямым контрактом утвердите им тариф. Это же неправильно, потом на населении скажется. Мы этот вопрос будем контролировать, наблюдать. И мы не дадим вам это сделать", – подчеркнул Ерлан Барлыбаев.
Председатель Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Едил Жанбыршин согласился с коллегой и подчеркнул, что это не технический, а юридический вопрос.
"Сначала проведите аукцион, посмотрите. Если никто не придет, тогда уже понятно. А если придут компании, которые будут предлагать свои тарифы, это другой вопрос", – заключил он.
Ранее сообщалось, что современный мусороперерабатывающий завод построят в Алматы.