Строительство мусоросжигающего завода в Алматы: депутаты обвинили замминистра экологии в нарушениях

Депутат Мажилиса Ерлан Барлыбаев 24 июня 2025 года на круглом столе в Мажилисе обвинил Министерство экологии и природных ресурсов в нарушении Экологического кодекса в ходе реализации инвестпроекта по строительству мусоросжигающего завода в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что недавно СМИ опубликовали информацию о планах правительства построить в Алматы мусоросжигающий завод. С китайским инвестором планируется заключить прямой договор, что нарушает Экологический кодекс, так как требуется провести аукцион.

"Это же, прежде всего, нарушает Экологический кодекс. Вам не кажется? Во-вторых, зачем мы пишем законы, если само правительство их нарушает? Что мы будем с остальных спрашивать?" – заявил Ерлан Барлыбаев.

Вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев ответил, что предложение китайских инвесторов еще рассматривается правительством и ни одного прямого контракта не заключено. Он признал, что по законодательству необходимо провести аукцион, но, по словам вице-министра, в Казахстане нет квалифицированных специалистов и поэтому рассматривается возможность заключения прямого контракта.

"Вы даже аукцион не проводили. Вы проведите аукцион, у вас сотни будут желающих и с новыми технологиями. И это, прежде всего, скажется на тарифе. Они же на понижение пойдут, а вы прямым контрактом утвердите им тариф. Это же неправильно, потом на населении скажется. Мы этот вопрос будем контролировать, наблюдать. И мы не дадим вам это сделать", – подчеркнул Ерлан Барлыбаев.

Председатель Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Едил Жанбыршин согласился с коллегой и подчеркнул, что это не технический, а юридический вопрос.

"Сначала проведите аукцион, посмотрите. Если никто не придет, тогда уже понятно. А если придут компании, которые будут предлагать свои тарифы, это другой вопрос", – заключил он.

Ранее сообщалось, что современный мусороперерабатывающий завод построят в Алматы.