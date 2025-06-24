#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
519.26
602.13
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
519.26
602.13
6.62
Общество

Слово может как примирить, так и посеять рознь: президент о силе СМИ

Касым-Жомарт Токаев, СМИ. журналисты , фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 18:08 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 июня на награждении работников СМИ напомнил о том, что в это трудное и непредсказуемое время нужно как зеницу ока беречь единство народа, сообщает Zakon.kz.
"Высокая ответственность в связи с этим возлагается на работников средств массовой информации. Как говорил Миржакып Дулатов: "Большое будущее у той страны, где есть сильная отечественная пресса" ("Қай жұрттың баспасөзі күшті болса, сол жұрттың өзі де күшті"). Поистине слово обладает огромной силой. Оно может примирить враждующие страны, а может посеять рознь там, где царил мир. Именно поэтому важно глубоко осознавать силу каждого сказанного слова", – сказал он.

По его словам, сегодня в бесконечном потоке информации особую значимость приобретают достоверные сведения и объективный анализ.


"На первый план выходит просветительская миссия журналистики. Отделяя зерна от плевел, вы помогаете людям двигаться в правильном направлении и служите им надежным ориентиром. Уверен, что наши журналисты способны дать глубокий анализ и оценить любые события сквозь призму национальных интересов. Я сам много читаю, хорошо знаком с вашими публикациями. Сегодня вы трудитесь в самых разных областях. Среди вас немало талантливых мастеров своего дела, добившихся широкого признания. Представители СМИ успешно работают в Парламенте и маслихатах, в центральных органах и на местах. Это свидетельствует о том, что журналистика – универсальная профессия", – подчеркнул глава государства.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил работников средств массовой информации.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Вандалы добрались до новых вагонов LRT в Астане: возбуждено уголовное дело
Общество
23:07, Сегодня
Вандалы добрались до новых вагонов LRT в Астане: возбуждено уголовное дело
Замена удостоверения личности по-новому: пошаговое видео для казахстанцев
Общество
19:47, Сегодня
Замена удостоверения личности по-новому: пошаговое видео для казахстанцев
АО "Жасыл даму" потратило на суды с производителями и импортерами 65 млн тенге
Общество
18:33, Сегодня
АО "Жасыл даму" потратило на суды с производителями и импортерами 65 млн тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: