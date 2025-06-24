Слово может как примирить, так и посеять рознь: президент о силе СМИ

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 июня на награждении работников СМИ напомнил о том, что в это трудное и непредсказуемое время нужно как зеницу ока беречь единство народа, сообщает Zakon.kz.

"Высокая ответственность в связи с этим возлагается на работников средств массовой информации. Как говорил Миржакып Дулатов: "Большое будущее у той страны, где есть сильная отечественная пресса" ("Қай жұрттың баспасөзі күшті болса, сол жұрттың өзі де күшті"). Поистине слово обладает огромной силой. Оно может примирить враждующие страны, а может посеять рознь там, где царил мир. Именно поэтому важно глубоко осознавать силу каждого сказанного слова", – сказал он. По его словам, сегодня в бесконечном потоке информации особую значимость приобретают достоверные сведения и объективный анализ.

"На первый план выходит просветительская миссия журналистики. Отделяя зерна от плевел, вы помогаете людям двигаться в правильном направлении и служите им надежным ориентиром. Уверен, что наши журналисты способны дать глубокий анализ и оценить любые события сквозь призму национальных интересов. Я сам много читаю, хорошо знаком с вашими публикациями. Сегодня вы трудитесь в самых разных областях. Среди вас немало талантливых мастеров своего дела, добившихся широкого признания. Представители СМИ успешно работают в Парламенте и маслихатах, в центральных органах и на местах. Это свидетельствует о том, что журналистика – универсальная профессия", – подчеркнул глава государства. Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил работников средств массовой информации.



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