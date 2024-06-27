Президент: Референдум по АЭС пройдет осенью

Фото: Zakon.kz

На торжественной церемонии по случаю награждения работников СМИ Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу строительства АЭС в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что развитие экономики невозможно без стабильного энергообеспечения. "Поэтому я поручил проработать вопрос строительства атомной электростанции. В настоящее время ведется широкое обсуждение, высказываются разные точки зрения. СМИ также должны принять активное участие в этом процессе. Действительно, в стране имеются большие возможности для развития атомной энергетики. Важно правильно и эффективно использовать их. Окончательное решение по данному вопросу примет народ. Референдум состоится нынешней осенью. Правительство определит точную дату", – сказал президент. 31 мая 2024 года в Алматы на встрече с учеными глава государства предложил им высказаться по поводу строительства АЭС, Читайте также Сообщники Аблязова и Храпунова проиграли акимату Алматы в суде США Саммит ШОС в Астане: Служба госохраны обратилась к астанчанам Павел Дуров приехал в Казахстан

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