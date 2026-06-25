Президент Казахстана заявил, что классическим СМИ рано говорить о "закате"

Выступая на церемонии награждения работников СМИ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что газеты и телеканалы успешно эволюционируют, развиваются в соответствии с требованиями времени, осваивают новые форматы и создают инновационные мультимедийные платформы, сообщает Zakon.kz.

Глава государства напомнил, что в преддверии судьбоносного для всей страны события завершит свою работу VIII сессия Парламента.

"Я приму участие в совместном заседании палат: подведу итоги работы, проделанной в этот исторический период, и остановлюсь на основных целях и задачах нового этапа развития страны. Мы, народ Казахстана, как созидательная и прогрессивная нация, устремлены в будущее. Я твердо верю, что, укрепляя единство и солидарность, мы достигнем всех поставленных целей на этом масштабном пути". Касым-Жомарт Токаев

По мнению Токаева, для успешной реализации своей в высшей степени ответственной миссии отечественные СМИ должны повышать собственную конкурентоспособность в международном медийном сообществе.

"Медиаиндустрия первой столкнулась с вызовами цифровой эпохи и в то же время стала частью цифровой матрицы – качественно новой категорией общественного бытия. Тотальная трансформация рынка выдвинула на передний план новостные порталы, социальные сети и мессенджеры. Печатная пресса и аналоговое телевидение лишились прежней монополии. Таково реальное положение дел. Однако говорить о безвозвратном "закате" классических медиа было бы опрометчиво. Мы видим, как традиционные газеты и телеканалы успешно эволюционируют, развиваются в соответствии с требованиями времени, осваивают новые форматы и создают инновационные мультимедийные платформы. Их уникальное преимущество – в интересной аналитике, эксклюзивных обзорах и экспертной подаче. В эпоху информационного пустозвонства, мелкотемья, примитивизма ценность качественной и актуальной журналистики возрастает многократно. Поэтому, на мой взгляд, традиционные СМИ в обозримом будущем не утратят своей роли информационного компаса или даже идеологического путеводителя в бурных водах событийного океана". Касым-Жомарт Токаев

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Также на церемонии стало известно, что в 2026 году впервые ключи от квартир будут вручены журналистам, работающим в областях.