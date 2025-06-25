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Общество

Потребность в поливной воде в Туркестанской области возрастает с каждым годом

Потребность в поливной воде, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 10:00 Фото: региональная служба коммуникаций Туркестанской области
В этом году в области сельхозкультуры посеяны на 890 тыс. га. Это на 17 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Из них орошаемая площадь составляет 552 тыс. га.

Объем стока, необходимый для посева, пропускается в соответствии с требованиями крестьян, и вегетационный период ведется на нормальном уровне. Об этом на брифинге сообщил заместитель акима Туркестанской области Нурбол Турашбеков.

Фото: региональная служба коммуникаций Туркестанской области

Фото: региональная служба коммуникаций Туркестанской области

"При этом в целях эффективного регулирования сточных вод в крестьянских хозяйствах, недопущения уничтожения сельскохозяйственных культур график подачи воды утверждается с согласия крестьян, водопроводная вода подается в порядке очередности. В дальнейшем в целях полного решения дефицита сточных вод были реализованы проекты водохранилищ "Байдибек ата", "Боралдай". В результате на водохранилище "Боген" дополнительно будет поставлено 113 млн кубометров сточных вод. На полное завершение проекта предложено выделить 5,4 млрд тенге. В этом году в области планируется разместить новые водосберегающие технологии на 27 тыс. га. В соответствии с возможностями области водосберегающие технологии будут размещены на 59 тыс. га. 63% годовых лимитов водопользования, причитающихся нашей области, приходится на территории соседних государств. Через трансграничный магистральный канал "Достык" в Жетысайском, Мактааральском районах будет обеспечено 140 тысяч гектаров сточных вод. В целом по области в результате капитального ремонта 25 водоемов, одного водорегулятора, 269 каналов показатель износа водных объектов снизится с 76% до 50%. В результате увеличивается способность поставлять воду на 400 тыс. га орошаемых земель, ежегодно дополнительно будет произведена продукция 200 млрд тенге", – сказал спикер.

Фото: региональная служба коммуникаций Туркестанской области

Фото: региональная служба коммуникаций Туркестанской области

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Айсулу Омарова
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