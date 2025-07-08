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Общество

65 нарушений правил пользования поливной водой выявили в Туркестанской области

Нарушения правил пользования поливной водой выявлены в Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 08:11 Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК
Рабочая группа Министерства водных ресурсов и ирригации выявила 65 нарушений правил пользования поливной водой в Жетысайском районе Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Из выявленных 65 фактов 61 нарушение касается самовольной замены выращиваемых культур на более влаголюбивые без согласования с поставщиком поливной воды. В трех случаях имел место полив рисовых полей без заключения договора на подачу воды, передает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации.

Водное ведомство и руководители правоохранительных органов региона договорились объединить усилия в борьбе с незаконным использованием воды.

"Это станет важным шагом в реализации поручения главы государства, данного им в Послании народу Казахстана, по обеспечению законности, порядка и полной ликвидации "теневого" рынка воды", – отметил министр Нуржан Нуржигитов.

10 июня текущего года вступили в силу правила пользования поливной водой. Правилами предусмотрены штрафные санкции в двукратном размере от утвержденного тарифа за потребление воды без договора. За изменение вида выращиваемых культур без согласования с поставщиком воды полагается штраф в полтора раза выше утвержденного тарифа.

Также министр водных ресурсов и ирригации приказом от 27 июня 2025 года утвердил Правила проведения многофакторного обследования гидротехнических сооружений и формы декларации их безопасности.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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