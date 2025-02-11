Площади посевов пшеницы продолжат сокращать в Казахстане

В ходе весенне-полевых работ в 2025 году планируется посеять сельхозкультуры на площади 23,8 млн га, что на 518 тыс. га больше, чем в прошлом году, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил на заседании правительства 11 февраля 2025 года министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, важным шагом остается снижение зависимости от пшеницы. За два года ее площадь сократилась почти на 730 тыс. га.

"Акцент на масличные и бобовые культуры, которые пользуются высоким спросом на рынках, с ценами на лен и рапс, достигающими 200 тыс. тенге за тонну. Это не только повысит рентабельность агробизнеса, но и улучшит структуру посевов, обеспечивая устойчивое развитие сельского хозяйства", – сказал Айдарбек Сапаров.

Также продолжится реализация Дорожной карты по диверсификации посевных площадей.

Программа охватит около 1 млн га с акцентом на высокорентабельные культуры, включая увеличение площади масличных на 365 тыс. га.

Ранее сообщалось, что Казахстан нарастил экспорт зерна и укрепил позиции на внешних рынках.