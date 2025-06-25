Парламент одобрил поправки, запрещающие ношение закрывающих лицо предметов одежды

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 25 июня 2025 года согласились с поправками сенаторов в закон, который предусматривает введение запрета на ношение предметов одежды, закрывающих лицо в общественных местах. Документ направлен на подпись главе государства, передает Zakon.kz.

Такая норма внесена в закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел".

Как отметил депутат Жаркынбек Амантайулы, внесенными Сенатом изменениями предлагается предельную площадь жилища из расчета восемнадцать квадратных метров площади на каждого члена семьи, включая самого получателя жилищных выплат, определять правилами, утверждаемыми правительством.

"Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе предлагает согласиться с предложенной Сенатом Парламента Республики Казахстан редакцией отдельных статей закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел", – заявил он.

19 июня сенатор Наурызбай Байкадамов сообщил, что в законе "О профилактике правонарушений" вводится норма о запрете ношения в общественных местах одежды, препятствующей распознаванию лиц, за исключением медицинских целей, погодных условий, исполнения служебных или трудовых обязанностей. Данная мера, по его словам, повышает эффективность профилактики правонарушений преступлений, совершаемых в общественных местах, путем совершенствования возможности распознавания лиц.

