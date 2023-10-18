Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"Нацфонд – детям": Парламент принял соответствующие поправки

Парламент принял проект закона "Нацфонд - детям" Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 18 октября согласились с поправками Сената в закон, регулирующий реализацию проекта "Нацфонд – детям". Документ направлен на подпись главе государства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Берик Бейсенгалиев сообщил, что закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам начисления детям средств из Национального фонда Республики Казахстан, их выплат и использования" разработан в целях реализации поручения главы государства о необходимости запуска с 1 января 2024 года проекта "Национальный фонд – детям".

Данный проект, по его словам, предполагает отчисление 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия.

"Всего внесено десять поправок, из них: пять поправок редакционно-уточняющего характера, пять поправок юридического характера, предусматривающих приведение в соответствие с отдельными законодательными актами Казахстана. В частности, в нормах, регулирующих перевод на банковский счет, открытый в банках второго уровня, у нацоператора "Казпочты" зачислением выплат целевых накоплений из ЕНПФ, перевод в долларах по курсу тенге был изменен на момент перевода, а не на день перевода. В связи с прекращением действия Конституционного закона "О Первом Президенте РК – Елбасы" для унификации терминологии были внесены поправки в закон "О специальных государственных органах РК". Представленные Сенатом поправки не меняют концептуальных положений закона. С учетом вышеизложенного комитет предлагает согласиться с изменениями и дополнениями Сената ", – указал мажилисмен.

12 октября Сенат вернул в Мажилис законопроект о выплатах детям из Нацфонда. Тогда при обсуждении закона возникла необходимость внести ряд поправок.

Читайте также

Казахстанских коллекторов научат прощать должников
Коллекторов будут стимулировать прощать долги заемщикам
В Казахстане обновили правила учета участников системы обязательного соцстрахования
В Казахстане обновили правила ведения учета участников системы обязательного соцстрахования
Генпрокуратура утвердила Правила назначения и проведения проверки законности источников приобретения
Как будут проверять законность приобретения активов
Мадина Мамырханова
Мажилис Парламента РК Нацфонд Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мальчик и девочка
Я тебя не понимаю: почему казахский язык до сих пор знают не все казахстанцы и при чем здесь экономика
Казавтожол вернет 69 тысячам водителей деньги за проезд по платным дорогам
"КазАвтоЖол" вернет 69 тысячам казахстанцев деньги за проезд по платным дорогам
Мурашки по коже: мужской хор спел на улицах для алматинцев
Мурашки по коже: мужской хор спел на улицах для алматинцев
Казахстан кино прокат
Скандал с прокатом фильма "Міржақып. Оян, Қазақ" прокомментировала Балаева
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления