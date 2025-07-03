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Общество

ДУМК сделало заявление по запрету на ношение закрывающих лицо предметов одежды

ДУМК сделало заявление касательно запрета на ношение закрывающих лицо предметов одежды, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 16:28 Фото: muftyat.kz
В Духовном управлении мусульман Казахстана (ДУМК) сегодня, 3 июля 2025 года, высказались о запрете на ношение закрывающих лицо предметов одежды, сообщает Zakon.kz.

В ДУМК отметили, что в нашей стране вводится ряд законодательных изменений в целях обеспечения общественной безопасности и защиты прав и свобод граждан.

"Одно из них – введение новых ограничений на запрет ношения в общественных местах одежды, закрывающей лицо (в том числе никаба). Это решение не направлено на ограничение каких-либо религиозных убеждений или личного выбора, а, прежде всего, – на обеспечение общественной безопасности", – заявили в Духовном управлении мусульман Казахстана в четверг.

В настоящее время, как подчеркнули в ДУМК, многие страны мира, включая мусульманские, принимают аналогичную позицию из соображений безопасности.

"Женщины не обязаны закрывать свои лица или покрываться", – пояснили в Духовном управлении мусульман Казахстана, ссылаясь на аяты Корана и хадисы.

Это, как напомнили в ДУМК, также не отражено в традициях нашего народа.

"Как единое религиозное сообщество мусульман в нашей стране, для нас стабильность, солидарность и единство в обществе – одна из наших главных ценностей. Ислам также пропагандирует жизнь в гармонии с обществом, подчинение порядку и содействие миру в государстве. Поэтому давайте подходить к закону с пониманием и укреплять наше единство ради общего блага", – заключили в Духовном управлении мусульман Казахстана, обращаясь к гражданам.

Закон, предусматривающий введение запрета на ношение предметов одежды, закрывающих лицо в общественных местах, глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал 30 июня 2025 года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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