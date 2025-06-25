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Общество

Сайран – достояние Алматы и наша общая ответственность – полицейские провели рейд

Рейд по Сайрану, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 14:46 Фото: акимат города Алматы
На территории прошедшего капитальную реконструкцию озера Сайран состоялся рейд с участием сотрудников полиции и мониторинговой группы из числа волонтеров по привлечению к ответственности нарушителей, загрязняющих общественное пространство.

Данная мера была инициирована в связи с зафиксированными волонтерами и экоактивистами после проведенного в минувшие выходные субботника нарушениями, когда посетители загрязняли набережную озера Сайран, разбрасывая и оставляя мусор в неположенных местах.

Вместе с тем необходимо отметить, что водоем снова стал излюбленным местом отдыха горожан и гостей города. Сайран ежедневно посещают до 4000 человек.

Фото: акимат города Алматы

В целях создания комфортной городской среды и уникальной культуры на берегу Сайрана будут проводиться ежедневные проверки общественного порядка. Всего на благоустроенной территории Сайрана установлено 124 мусорных бака и камеры видеонаблюдения.

На территории озера ежедневно работают 40 муниципальных работников. В среднем они вывозят до 5 тонн твердых бытовых отходов в день.

Фото: акимат города Алматы

Сагитулла Сиясханов, представляющий ДП Алмалинского района, обратился к посетителям со следующим призывом:

"Уважаемые жители Алматы и гости нашего города! Призываю всех содержать общественные места в чистоте и сохранять общественный порядок. В случае нарушений, подпадающих под статью 505 Административного кодекса, будет накладываться штраф в размере 5 МРП. Также предупреждаем, что после 22 часов вечера запрещено на пляже включать громко музыку и шуметь".

Фото: акимат города Алматы

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов разъяснили жителям, что в общественных местах запрещено кататься на самокатах и велосипедах, а также выгуливать домашних животных.

"В первый день собрали очень много мусора и отходов. Мы проводим разъяснительные беседы с молодыми людьми, пришедшими сюда отдохнуть, и семьями, посещающими пляж вместе с детьми. Этот процесс положительно сказался: в последующие дни мусора стало меньше. Мы продолжим свою деятельность до окончания купального сезона".

Фото: акимат города Алматы

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Айсулу Омарова
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