Ночные рейды в Алматы: что искали, кого и где обнаружили полицейские
Фото: Zakon.kz
В Алматы сотрудники ювенальной полиции провели рейды, направленные на обеспечение безопасности несовершеннолетних и профилактику правонарушений. Об этом 15 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города, сообщает Zakon.kz.
Согласно предоставленной информации, в ходе мероприятия выявлено 46 несовершеннолетних, в отношении которых зафиксированы различные нарушения:
- 40 случаев нахождения вне дома ночью без сопровождения законных представителей,
- два случая пребывания в развлекательных заведениях с нарушением требований,
- один факт распития алкоголя.
"Трое направлены в Центр поддержки детей".Пресс-служба ДП Алматы
Начальник Управления общественной безопасности ДП города Тимур Ногайбаев подчеркнул, что безопасность детей – это общая ответственность полиции, родителей и общества.
"Наша задача – не только выявлять нарушения, но и своевременно предупреждать ситуации, в которых несовершеннолетние могут оказаться в опасности. Нахождение подростков вне дома в ночное время без сопровождения взрослых, а также посещение развлекательных заведений с нарушением установленных требований повышают риски для их безопасности. Призываем родителей интересоваться тем, где и с кем проводят время их дети, контролировать их досуг и не оставлять без внимания вопросы безопасности. Важно помнить, что профилактика начинается в семье, а своевременное внимание взрослых помогает предотвратить многие неприятные последствия", – отметил он.
18 сентября 2026 года сообщалось, что в Жезказгане полиция проводит ночные рейды для обеспечения безопасности несовершеннолетних.
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