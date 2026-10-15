Ночные рейды в Алматы: что искали, кого и где обнаружили полицейские

Фото: Zakon.kz

В Алматы сотрудники ювенальной полиции провели рейды, направленные на обеспечение безопасности несовершеннолетних и профилактику правонарушений. Об этом 15 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, в ходе мероприятия выявлено 46 несовершеннолетних, в отношении которых зафиксированы различные нарушения: 40 случаев нахождения вне дома ночью без сопровождения законных представителей,

два случая пребывания в развлекательных заведениях с нарушением требований,

один факт распития алкоголя. "Трое направлены в Центр поддержки детей". Пресс-служба ДП Алматы Начальник Управления общественной безопасности ДП города Тимур Ногайбаев подчеркнул, что безопасность детей – это общая ответственность полиции, родителей и общества. "Наша задача – не только выявлять нарушения, но и своевременно предупреждать ситуации, в которых несовершеннолетние могут оказаться в опасности. Нахождение подростков вне дома в ночное время без сопровождения взрослых, а также посещение развлекательных заведений с нарушением установленных требований повышают риски для их безопасности. Призываем родителей интересоваться тем, где и с кем проводят время их дети, контролировать их досуг и не оставлять без внимания вопросы безопасности. Важно помнить, что профилактика начинается в семье, а своевременное внимание взрослых помогает предотвратить многие неприятные последствия", – отметил он. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police) 18 сентября 2026 года сообщалось, что в Жезказгане полиция проводит ночные рейды для обеспечения безопасности несовершеннолетних.

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