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Общество

Реконструкция на Сайране: ответственный за проект замакима Алматы рассказал о ходе работ

Реконструкция, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 17:07 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы близится завершение масштабного проекта по реконструкции общественного пространства – водохранилища Сайран, которое станет новой точкой притяжения для жителей города.

Во время выездного пресс-тура курирующий проект заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров и представители подрядной организации ознакомили журналистов с текущим ходом работ.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев в ходе рабочей поездки сделал ряд замечаний по ситуации на объекте за допущенные нарушения. По его поручению был расторгнут договор с ТОО "Premier Expert" – компанией, отвечавшей за технический надзор. Подрядным организациям даны строгие указания усилить контроль за сроками и качеством выполнения работ.

В ходе сегодняшнего пресс-тура руководитель подрядной организации Ринат Зильмухамедов заявил, что готовность объекта составляет более 90%. На сегодняшний день завершены ключевые инженерные и строительные работы: укреплена береговая линия, проложены инженерные сети и возведена дамба. Сейчас проводится благоустройство территории и озеленение, устанавливаются МАФы.

"Все работы планируется завершить в установленный срок – до конца мая текущего года", – заверил Ринат Зильмухамедов.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В рамках реконструкции водохранилища были уложены тысячи квадратных метров асфальта и брусчатки, установлены 563 световые опоры наружного освещения и около 50 видеокамер с системой экстренного оповещения. Посажено более 3 тысяч деревьев и столько же кустарников, 30 га разнотравья. Для обустройства пляжной зоны было завезено 6,5 тыс. тонн песка. Кроме того, на территории построены две спасательные станции, два полицейских пункта и пять общественных туалетов.

В свою очередь ответственный за реализацию проекта замакима Алишер Абдыкадыров отметил, что проект реализуется с учетом всех возрастных групп и предусматривает инклюзивную инфраструктуру для людей с особыми потребностями. Здесь появятся просторный променад длиной 2,5 км, зоны для неспешных прогулок, активных видов отдыха и семейного досуга. Будут обустроены скейтпарк, велопарк, роллердром, площадки для паркура, футбольное и волейбольное поля, детский городок с игровыми элементами и зона для выгула собак. Также предусмотрены места для отдыха с видом на водохранилище и цветущие лотосы, перголы, круглосуточное видеонаблюдение – все для комфортного, безопасного и разнообразного городского отдыха.

"Проект благоустройства территории водохранилища Сайран – это важный шаг в создании современного и комфортного общественного пространства. Мы стремимся сделать его точкой притяжения не только для близлежащих районов, но и для всех жителей и гостей города", – отметил Алишер Абдыкадыров.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Водохранилище Сайран эксплуатируется с 1971 года, но капитальное благоустройство не проводилось с конца 1980-х. Как ранее отметил аким города, все работы должны быть выполнены качественно и строго по проекту с постоянным контролем.

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Айсулу Омарова
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