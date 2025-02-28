Кого чаще всего лишали прав за "пьяную" езду в Казахстане

В Министерстве внутренних дел Казахстана представили социальный портрет лиц, которые были лишены права управления транспортным средством из-за вождения в состоянии опьянения, передает корреспондент Zakon.kz.

В пресс-службе МВД на запрос издания сообщили, что за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, к административной ответственности привлечено 24 786 правонарушителей.

Нарушение ст. 608 Кодекса РК об административных правонарушениях влечет административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

"По половому признаку нарушителей 95,2% совершено лицами мужского пола и 4,8% – лицами женского пола. По возрастной категории нарушителей наибольшее количество совершенных правонарушений приходится на 30-39 лет – 9923, или 40%, 21-29 лет – 5706, или 23% и 40-49 лет – 5350, или 21,6%", – сказано в ответе ведомства.

Более дисциплинированными, судя по статистике МВД, являются граждане в возрасте 50-59 лет. На них приходится 2218 правонарушений, или 8,9%, и лица 60 лет и старше – 838 правонарушений, или 3,4%.

"Лицами в возрасте 18-20 лет совершено 724 правонарушения, или 2,9%, тогда как лицами в возрасте 16-17 лет – 27 правонарушений, или 0,1%", – подчеркнули в пресс-службе МВД.

19 февраля 2025 года депутат Мажилиса Парламента Николай Арсютин предложил смягчить наказание за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Позже первый заместитель председателя Комитета по правой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана Руслан Алькенев сообщил, что с начала года задержано порядка 24 тыс. пьяных водителей, из которых свыше 300 совершили ДТП, где 40 человек погибли и порядка 500 были травмированы.

Что думают о смягчении наказания за "пьяное" вождение в МВД, можно узнать здесь.