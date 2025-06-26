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Общество

В Павлодаре мужчина заказал убийство жены за 3 млн тенге: суд вынес приговор

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 00:09 Фото: Zakon.kz
Специализированным межрайонным уголовным судом Павлодарской области 26 июня вынесен приговор в отношении трех лиц, признанных виновными в организации, пособничестве и покушении на убийство по найму, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, в начале 2024 года гражданин Б. обратился к своему знакомому М. с просьбой организовать слежку за бывшей супругой. Впоследствии Б., через посредничество М., нанял исполнителя Д. для убийства женщины, предложив ему вознаграждение в размере 3 млн тенге.

18 июня 2024 года в Павлодаре Д. напал на потерпевшую, нанеся ей множественные удары ножом. Однако, испугавшись возможной поимки, он скрылся с места преступления. Женщина выжила благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

В ходе судебного разбирательства вина всех троих была подтверждена показаниями исполнителя, свидетелями, а также результатами судебных экспертиз.

Суд признал действия подсудимых особо тяжким преступлением. При этом были учтены смягчающие обстоятельства – положительная характеристика, наличие несовершеннолетних детей и то, что они привлекаются к уголовной ответственности впервые.

В соответствии со статьями 55 и 56 УК РК, каждому из подсудимых назначено наказание в виде 11 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждениях средней безопасности.

Также суд постановил взыскать с подсудимых в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда и расходы на представителя в размере 8,8 млн тенге.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Павлодаре женщина лишилась ноги после наезда бывшего мужа, суд приговорил его к 8 годам. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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