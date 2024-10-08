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Суд ЗКО вынес приговор 17-летнему парню, который жестоко убил родную мать

Суд вынес приговор 17-летнему парню, убившему родную мать, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 23:32 Фото: Zakon.kz
8 октября Специализированный межрайонный уголовный суд вынес приговор 17-летнему Адилету Валиеву. Его признали виновным в убийстве родной матери, сообщает Zakon.kz.

По информации портала "Мой город", дело рассматривали присяжные заседатели. Валиева приговорили к девяти годам лишения свободы. Свое наказание осужденный будет отбывать в колонии для несовершеннолетних.


"Валиев совершил тяжкое преступление. При вынесении приговора учитывалось то, что подсудимый является несовершеннолетним. Вещественные доказательства в виде белого паласа, одежды Валиевой, образцы ногтей, волос, железной монтировки, складного ножа подлежат уничтожению", – зачитала судья Динара Гильманова.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 дней.

18 октября 2023 года сообщалось, что 16-летнего парня подозревают в убийстве матери в ЗКО.

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