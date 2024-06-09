Фанаты Канье Уэста поздравили его с днем рождения

8 июня поклонники Канье Уэста поздравили его с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Поздравления посыпались в комментариях к последнему посту музыканта на его странице в Instagram. Практически все поздравившие сошлись во мнении, что Канье – самый противоречивый рэпер современности.

В первую очередь его знают как короля хайпа и эпатажа, чьи прямолинейные высказывания не раз будоражили общественность. При этом в массовой культуре Уэст – один из самых значимых персонажей нашего времени. Он обладатель 24 Грэмми, а это один из рекордов за всю историю премии. Уэст – лидер Forbes и Time, составляющих списки самых влиятельных и богатых людей мира. Многие реально убеждены, что именно ему обязана своей известностью Ким Кардашьян. Кроме того, Уэст – создатель собственного бренда, принесшего ему шесть миллиардов долларов.

Канье из тех людей, которые не разделяют ничьих взглядов, но имеют свои собственные и не боятся идти против системы. Так, недавно Уэст начал сотрудничать с одним из российских дизайнеров.