#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+30°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+30°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Когда в Казахстане станут известны новые пороги для снятия пенсионных накоплений

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 11:45 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Аскарбек Ертаев на пресс-конференции в правительстве 2 июня 2026 года высказался о новых порогах для снятия части пенсионных накоплений, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что м

"Действующая формула состояла из девяти показателей – это минимальный размер зарплаты, минимальный размер пенсии и так далее. Новая формула состоит из пяти показателей. Туда входит годовая процентная ставка доходности 9%, годовая ставка индексации ежемесячных выплат и так далее. Теперь в соответствии с законодательством на внесенные изменения в правила, ЕНПФ в течение 10 дней будет вносить свои расчеты, начиная от 20 лет до 63 лет, у кого, какой порог достаточности должен быть. То есть будет пересчитываться. Сейчас эта работа проводится фондом. Мы этих расчетов еще не видели", – добавил министр.

озможности направить часть вкладов на погашение ипотечного займа или на лечение не исключаются.

"Ограничения не снимаются. Возможность эта остается. То есть даже при новых порогах гражданин, если имеет сверх какие-то накопления, он может их на кредиты, на лечение использовать. Мы эту часть не затрагивали. Чтобы вы правильно понимали, министерство труда не выходило с предложением ограничить кредиты, ограничить лечение и так далее", – пояснил он.

18 мая 2026 года Ертаев рассказывал, что даст повышение порога достаточности для снятия части пенсионных из ЕНПФ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты
15:07, 18 мая 2026
На сколько повысят пороги для снятия пенсионных накоплений
Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты
13:40, 21 апреля 2026
Минтруда о повышении порогов снятия пенсионных: В ближайшее время
Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты
12:28, 14 мая 2026
Снятие пенсионных накоплений в Казахстане: пороги достаточности могут повысить уже в 2026 году
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстан проиграл Азербайджану в 1/8 финала чемпионата Европы по мини-футболу
11:46, Сегодня
Казахстан проиграл Азербайджану в 1/8 финала чемпионата Европы по мини-футболу
Видео матча Узбекистан - Канада
11:24, Сегодня
Появилось видео товарищеского матча, в котором Узбекистан всухую проиграл Канаде
Александр Усик
11:14, Сегодня
Александр Усик может подраться с чемпионом мира Кабайелем по "принуждению" WBC
Защитник &quot;Леванте&quot; Шынгыс Калиев рассказал об отношении испанцев к Казахстану
10:41, Сегодня
Защитник "Леванте" Шынгыс Калиев рассказал об отношении испанцев к Казахстану
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: