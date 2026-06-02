Когда в Казахстане станут известны новые пороги для снятия пенсионных накоплений

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Аскарбек Ертаев на пресс-конференции в правительстве 2 июня 2026 года высказался о новых порогах для снятия части пенсионных накоплений, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что м "Действующая формула состояла из девяти показателей – это минимальный размер зарплаты, минимальный размер пенсии и так далее. Новая формула состоит из пяти показателей. Туда входит годовая процентная ставка доходности 9%, годовая ставка индексации ежемесячных выплат и так далее. Теперь в соответствии с законодательством на внесенные изменения в правила, ЕНПФ в течение 10 дней будет вносить свои расчеты, начиная от 20 лет до 63 лет, у кого, какой порог достаточности должен быть. То есть будет пересчитываться. Сейчас эта работа проводится фондом. Мы этих расчетов еще не видели", – добавил министр. озможности направить часть вкладов на погашение ипотечного займа или на лечение не исключаются. "Ограничения не снимаются. Возможность эта остается. То есть даже при новых порогах гражданин, если имеет сверх какие-то накопления, он может их на кредиты, на лечение использовать. Мы эту часть не затрагивали. Чтобы вы правильно понимали, министерство труда не выходило с предложением ограничить кредиты, ограничить лечение и так далее", – пояснил он. 18 мая 2026 года Ертаев рассказывал, что даст повышение порога достаточности для снятия части пенсионных из ЕНПФ.

Поделитесь новостью