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Общество

Штрафы, номера и агрессивное вождение: в Алматы начали "цифровую зачистку" дорог

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 11:27 Фото: Zakon.kz
В Алматы внедряют цифровые технологии для повышения безопасности дорожного движения. Особое внимание уделяется выявлению злостных нарушителей, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили 30 июня 2025 года в городском департаменте полиции, безопасность на дорогах усиливается с помощью интеллектуальных систем.

"В рамках реализации принципа "Закон и порядок" на улицах города активно применяются системы видеофиксации и интеллектуального мониторинга. Они позволяют в режиме реального времени фиксировать нарушения правил дорожного движения и помогать полицейским в оперативной работе. Особый акцент делается на водителях, которые систематически игнорируют ПДД, не оплачивают штрафы, используют подложные или нечитаемые номерные знаки".Пресс-служба ДП Алматы

Одним из ключевых инструментов стала система "Қорғау – қауіпті жүргізуші", которая в автоматическом режиме выявляет автомобили, представляющие угрозу для участников дорожного движения.

"Благодаря интеграции цифровых решений сотрудники полиции могут оперативно реагировать на сигналы системы, останавливать нарушителей и привлекать к ответственности. Это не карательная мера, а элемент профилактики, который делает дороги безопаснее и формирует в обществе культуру уважения к закону", – отметил начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.

26 июня 2025 года в МВД Казахстана ответили на просьбы простить нетрезвых водителей.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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