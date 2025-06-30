Штрафы, номера и агрессивное вождение: в Алматы начали "цифровую зачистку" дорог

В Алматы внедряют цифровые технологии для повышения безопасности дорожного движения. Особое внимание уделяется выявлению злостных нарушителей, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили 30 июня 2025 года в городском департаменте полиции, безопасность на дорогах усиливается с помощью интеллектуальных систем.

"В рамках реализации принципа "Закон и порядок" на улицах города активно применяются системы видеофиксации и интеллектуального мониторинга. Они позволяют в режиме реального времени фиксировать нарушения правил дорожного движения и помогать полицейским в оперативной работе. Особый акцент делается на водителях, которые систематически игнорируют ПДД, не оплачивают штрафы, используют подложные или нечитаемые номерные знаки". Пресс-служба ДП Алматы

Одним из ключевых инструментов стала система "Қорғау – қауіпті жүргізуші", которая в автоматическом режиме выявляет автомобили, представляющие угрозу для участников дорожного движения.

"Благодаря интеграции цифровых решений сотрудники полиции могут оперативно реагировать на сигналы системы, останавливать нарушителей и привлекать к ответственности. Это не карательная мера, а элемент профилактики, который делает дороги безопаснее и формирует в обществе культуру уважения к закону", – отметил начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.

26 июня 2025 года в МВД Казахстана ответили на просьбы простить нетрезвых водителей.